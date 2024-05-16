شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يزور جامعة الطائف ويطلع على أبرز برامج الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - زار معالي وزير التَّعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان؛ جامعة الطائف، للاطلاع على إستراتيجيَّات الجامعة وأبرز منجزاتها وأعمالها في مجال التعليم والدراسات العليّا والبحث العلمي والابتكار والتنافسية، وكفاءة الموارد، وخدمة المجتمع.
واطلع معاليه خلال الزيارة على خطَّة الجامعة ومساراتها؛ كما شاهد عرضًا مرئيًا عن أبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات والحلول الرئيسة في تطويرها.
واطلع معاليه خلال الزيارة على خطَّة الجامعة ومساراتها؛ كما شاهد عرضًا مرئيًا عن أبرز المشاريع والبرامج والاستثمارات والحلول الرئيسة في تطويرها.