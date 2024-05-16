شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مهرجان ”الماعز الدهم“ في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم غداً الجمعة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مهرجان ”الماعز الدهم“ الأول، بمركز مربة 65 كلم جنوب غرب مدينة ابها وذلك لمدة 3 أيام، والذي يهدف للتعريف بسلالة الماعز الدهم التي تتفرد بها منطقة عسير.ويبدأ المهرجان يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، وتم وضع ضوابط صارمة للمشاركة في مهرجان ”الماعز الدهم“، والتأكد من نقاء السلالة عبر وضع لجنة متخصصة لتقييم الماعز المشارك في المهرجان.أيضًا تم تخصيص 4 أجنحة للجهات الحكومية و50 جناح للجهات المشاركة، ومسرح للطفل، وسيرافق المهرجان برامج توعوية وورش عمل ومحاضرات وبرامج للزوار والمشاركين ومسابقات يومية ومسابقة وزن الاضاحي وغيرها.فيما أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، المهندس أحمد بن مجثل، بأن هذا المهرجان يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة لهذه السلالة الفريدة من نوعها، معتبراً إقامة المهرجان في المنطقة فرصة كبيرة للتوعية بأهمية سلالة الماعز الدهم وتشجيع المربين وتوعيتهم بالمحافظة عليها.وأشاد بن مجثل بدور الوزارة وحرصها على الاهتمام بالثروة الحيوانية من خلال تفعيل مثل هذه المهرجانات.