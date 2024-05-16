شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 22 سيدة.. تعزيز مهارات المرأة الريفية في مجال منتجات النحل والان نبدء بالتفاصيل

معالجة وتسويق منتجات عسل النحل

دعم المرأة الريفية

الدمام - شريف احمد - نفذت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ورشة عمل بعنوان ”تنمية مهارات المرأة الريفية في مجال القيمة المضافة لمنتجات النحل وتنويعها“ وذلك ضمن برنامج التعاون الفني بين المنظمة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تعزيز تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة.وشهدت الورشة، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في مركز تطوير صناعة النحل بوادي نمار بالرياض، مشاركة 22 متدربة من مختلف مناطق المملكة.وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركات بالمعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة المشتقة من نحل العسل.وتناولت الورشة مختلف أنواع منتجات النحل ذات القيمة المضافة، بما في ذلك العسل الملكي، حبوب اللقاح، غذاء النحل، شمع العسل، صابون العسل، كريمات العسل، وغيرها.كما تم تعريف المتدربات بالمهارات والمعرفة في مجال إنتاج وتجهيز منتجات العناية بالجسم المشتقة من النحل، بالإضافة إلى مفاهيم إدارة الأعمال والتسويق، وذلك لتمكينهن من تأسيس وإدارة مشاريعهن الخاصة في هذا المجال.تأتي هذه الورشة ضمن جهود منظمة الفاو ووزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم المرأة الريفية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية الريفية المستدامة.وتسعى الورشة إلى تمكين المرأة الريفية اقتصادياً من خلال تزويدها بالمهارات والمعرفة اللازمة لزيادة دخلها وتحسين مستوى معيشتها.