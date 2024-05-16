شكرا لقرائتكم خبر عن 203 مستفيد من عناية الأطفال وحديثي الولادة في "الإيمان العام" والان نبدء بالتفاصيل

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تجهيزات وتقنيات حديثة

الدمام - شريف احمد - استقبل مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول عدد 133 مستفيد في وحدة العناية المركزة للأطفال، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 م.حيث أوضح "الإيمان العام" بأن الوحدة التي تم تدشينها في شهر نوفمبر من العام 2023 م؛ تقدم خدمات رعاية متخصصة للأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو من هم في مرحلة التعافي بعد إجراء عمليات كبرى، حيث الحالات المرضية التي تم استقبالها تفاوتت بين حالات الالتهاب الرئوي الحاد، وحالات تشنجات الصرع، وحالات الحماض الكيتوني السكري الشديد، بالإضافة إلى وجود حالات تسمم الدم الحاد.فيما استقبلت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عدد 70 حالة؛ من أطفال خدج، وأطفال لديهم حالات نقص الأكسجين الدماغي، وتسمم الدم، وعيوب القلب.الجدير ذكره أن وحدة العناية المركزة للأطفال وعناية حديثي الولادة هي أحد المشاريع التطويرية التي يشهدها "الإيمان العام"، حيث تم تجهيز الوحدتين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة لتقديم الرعاية الشاملة المتكاملة، عبر كوادر طبية مؤهلة ومتخصصة وذات كفاءة عالية؛ مما يحد من تحويل حالات الأطفال إلى المستشفيات الأخرى، ويساعد في إجراء العديد من العمليات الجراحية للأطفال والتي تتطلب توفر عناية خاصة ومركزة.كما أن وجودها سيخفف العبء على غرفة الإنعاش في قسم الطوارئ، والتي كان يبقى فيها المريض حتى قبوله بمستشفى آخر؛ مما يساهم في سرعة تقديم الخدمة للمريض وحصوله عليها، وذلك وفق توجه تجمع الرياض الصحي الأول وخططه في التوسع بتقديم مختلف الخدمات الطبية الأولية والتخصصية في كافة منشآته؛ لتحقيق أهداف برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.