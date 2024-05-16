الكشف عن موعد إجازة ‎عيد الأضحى لموظفي القطاع العام

تم الكشف عن جداول وتعليمات إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام وفقًا للوائح والأنظمة التالية: للجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية: تبدأ الإجازة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 ذي الحجة (علمًا بأن الاثنين الموافق 4 ذي الحجة هو آخر يوم عمل)، ويستأنف العمل يوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة.

أما بالنسبة للجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل الذاتي وتملك لائحة إدارية مستقلة، فستلتزم بأحدث التعليمات التي حُددت لعطلة العيد، حيث يتم تحديد الإجازة بحد أدنى 4 أيام عمل وحد أقصى 5 أيام عمل.

تحدد بعض هذه الجهات بداية الإجازة لموظفيها بنهاية يوم الخميس الموافق 7 ذي الحجة، ويعودون للعمل يوم الأحد الموافق 17 ذي الحجة.

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