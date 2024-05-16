وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى البحرين ليترأس وفد المملكة الذي يشارك في الاجتماع العادي الثالث والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وفي إطار التوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر ولي العهد اليوم إلى المنامة ليتولى رئاسة وفد المملكة في القمة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو: ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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