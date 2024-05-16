تراند اليوم : الكويت: القبض على "كويتي" اجتمع مع أتباع جماعة محظورة وخططوا لعمليات إرهابية في ‎السعودية

صحيفة الخليج 365: أمرت النيابة العامة في الكويت، بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأوضحت النيابة العامة أن هذا المتهم نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، واجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية.

واستجوبت النيابة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجار استكمال إجراءات التحقيق.