#ولي_العهد : #المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك #القمة_العربية_33 | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين للتفاصيل | https://t.co/xnaefWmLwZ pic.twitter.com/YJ24CZNAab

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.