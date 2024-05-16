شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة بالكويت تقبض على مواطن خطط لتنفيذ أعمالًا إرهابيةً بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أمرت النيابة العامة بدولة الكويت بحجز مواطن، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية.
وقد استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
وقد استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.