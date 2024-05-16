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النيابة العامة بالكويت تقبض على مواطن خطط لتنفيذ أعمالًا إرهابيةً بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أمرت النيابة العامة بدولة الكويت بحجز مواطن، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، ونشر معلومات عنها على الشبكة المعلوماتية، ومباشرة أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروج لأفكار تلك الجماعة، كما اجتمع مع أتباع لها خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية الشقيقة، تستهدف القوة العسكرية والطائفة الشيعية.
وقد استجوبت النيابة المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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