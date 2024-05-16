#ولي_العهد : المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة وحل الأزمات بالطرق السلمية #اليوم | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين #القمة_العربية_33 التفاصيل: https://t.co/xnaefWmLwZ pic.twitter.com/rQFY7Y0i5s

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية