شكرا لمتابعة خبر عن تسمية القاعة الكبرى في مركز الملك خالد الحضاري باسم الأمير بدر بن عبدالمحسن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل، بتمسعة القاعة الكبرى في مركز الملك خالد الحضاري ببريده، باسم الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن.

وجاء قرار الأمير فيصل، تقديرًا لمكانة الشاعر والأديب الراحل، ومكانة سموه الأدبية والثقافية، وقصائه الوطنية.

وتوفي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، عن عمر ناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ليصيح موته فاجعة في الأوساط الأدبية والفنية.