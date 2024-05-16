شكرا لمتابعة خبر عن ‎بمشاركة ولي العهد .. قادة وضيوف القمة العربية بالبحرين يلتقطون الصور التذكارية .. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقط القادة العرب بمشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء الصور التذكارية بقصر الصخير مقر انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين اليوم الخميس.

ويشارك سمو ولي العهد اليوم نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة بالبحرين.

وتزين الممر المؤدي إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 33 بالورود احتفاء بوصول ولي العهد وملك البحرين وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة بالقمة .

وتستضيف البحرين اليوم القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.