اخبار السعوديه

الأمير سلطان بن سلمان يمازح طفل: تبي طيارة ولا صاروخ ولا فيراري؟ .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان بن سلمان يمازح طفل: تبي طيارة ولا صاروخ ولا فيراري؟ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي طريف لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وهو يمازح أحد الأطفال.

وجاء صاحب السمو وهو يسأل الطفل قائلًا: “تبي طيارة؟ ولا صاروخ؟ ولا فيراري”، ليرد الطفل بكل عفوية:” أبي شاص “، ليرد الأمير:” زين خففت علينا”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتفاعل على هذا المقطع الطريف من صاحب السمو الملكي، حيث علقت إحداهن قائلة: “الأمير سلطان بن سلمان أمير الشعب، من زمان وهو أمير التواضع والأخلاق”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا