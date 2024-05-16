شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية.

وقال ولي العهد، خلال كلمته في القمة العربية بالبحرين، أن المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة كما أنها دعمت جهود معالجة الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأضاف ولي العهد: نطالب المجتمع الدولي بدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة.. وندعم إقامة دولة فلسطينية والاعتراف الدولي بها، متابعًا: المملكة تدعو إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، كما تؤكد أهمية الحفاظ على أمن منطقة البحر الأحمر.

واستطرد: ندعو إلى وقف أي نشاط يؤثر على سلامة الملاحة البحرية.. على المجتمع الدولي وقف العدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين.