شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة بالبحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى سمو ⁧‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء الصو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيريش ، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

ويشارك سمو ولي العهد اليوم نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة بالبحرين.

ووصل إلى مملكة البحرين أمس الأمين العام للأمم المتحدة لحضور الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وتستضيف البحرين اليوم القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التى تأتي في ظرف استثنائي بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.