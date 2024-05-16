شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى البحرين لترؤس وفد المملكة في القمة العربية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء البحرين اليوم الخميس؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -.

وكان في استقبال ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث سيتم طرح ملفات ساخنة اليوم في القمة العربية .

وتحرص المملكة دائمًا على الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول؛ لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستكون هي المحور الأساسي .