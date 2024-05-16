شكرا لمتابعة خبر عن ‎ابتسامة الأمل والتفاؤل ممزوجة بنظرة مستقبلية من قائد ملهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حاز مقطع وصول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء إلى البحرين وحديثه بتفاؤل وأمل مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

ووصل سمو ولي العهد إلى البحرين اليوم الخميس؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، وكان في استقبال سموه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

والجدير بالذكر أن المملكة تحرص دائمًا على الارتقاء بالعمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق في المواقف بين كافة الدول لمعالجة أهم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي ستكون هي المحور الأساسي .