شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| عقاريون لـ ”اليوم“: التجويد ورفع المعروض.. أبرز التحديات والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية