تراند اليوم : بالتمور والزعفران والهيل .. مطاعم في الإمارات تقدم مشروب "البيرة " لأول مرة بنكهات عربية

صحيفة الخليج 365: كشفت وكالة فرانس برس أن أبوظبي باتت الأولى التي تجاوزت حاجز إنتاج البيرة في البلاد، لجذب محبّي البيرة حيث يشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد السكان.

ووفقا للوكالة الفرنسية يعتزم مطعم "كرافت باي سايد هاسل، الذي افتُتح قبل بضعة أشهر، تقديم بيرة بأكثر من 75 طعماً مختلفاً على مدار العام، من تلك التقليدية إلى الأكثر ابتكاراً.

يقول الأميركي تشاد ماكغي، مؤسس أحد المطاعم في الإمارات إنه يتمّ استخدام مكوّنات محلية مثل العسل والتمور في عملية التصنيع، كما يجري العمل على أنواع من البيرة بنكهات خليجية مستوحاة من حلوى "أم علي" وشاي الكرك الهندي المشهور كثيراً في منطقة الخليج.

ويوضح "سنستخدم الشاي الأسود والزعفران والهيل"، مضيفاً "في الكأس ستبدو (البيرة) كالكرك".

ويضيف:"نأمل أن نجعل من أبوظبي وجهةً يأتي إليها الناس من أجل البيرة، على غرار ألمانيا ونيويورك وسان دييغو".

وفي عام 2019، أصبح ماكغي أول رجل أعمال يؤسس علامة تجارية إماراتية للبيرة والمشروبات الروحية اسمها "سايد هاسل" Side hustle، يتوسط شعارها جمل، لكنّ الإنتاج كان يحصل في الولايات المتحدة.

وفي عام 2021، خففت سلطات أبوظبي القيود على شراء الكحول واستهلاكها، ما أعطى للمؤسسات التي تقدّم المشروبات الكحولية، إمكانية الحصول على "رخصة تخمير" لإنتاج مشروباتها الخاصة.

الجدير بالذكر يُسمح ببيع الكحول وشربه في ستّ من الإمارات السبع في الدولة، فيما لا يزال محظوراً في إمارة الشارقة.