تراند اليوم : "تشوهات ومضاعفات تصيب بالسرطان".. تطورات جديدة بشأن عيادة التجميل المثيرة للجدل في مصر

صحيفة الخليج 365: حررت امرأة مصرية محضرا محضر ضد عيادة "سما كلينيك" للتجميل، وذلك بعد مرور يومين فقط على إعلان وزارة الصحة المصرية إغلاق وتشميع العيادة التي أثارت صاحبتها جدلا واسعا بهيئتها وأسعار خدماتها المرتفعة.

مواد مجهولة المصدر

وقالت المحامية، نهى الجندي، إن موكلتها تضررت من جراء عملية حقن فيلر لشفاهها داخل العيادة، حيث قامت "سما" بحقنها بمادة اتضح لاحقاً أنها مادة مجهولة المصدر، ما سبب "تيبُس" شفتيها.

السرطان

وأشارت إلى أن الطبيب الذي لجأت له موكلتها لعلاجها أخبرها أن الحالة خطيرة، وأن من مضاعفاتها المحتملة الإصابة بالسرطان لو لم تعالج سريعاً.

تشوهات

ولفتت المحامية إلى أن مسن يبلغ من العمر 64 عاماً لجأ لعيادة التجميل من أجل علاج شحوب وترهل في الوجه متأثراً بإصابته بالسكري.

وتابعت، قامت الطبيبة المزعومة "سما" بحقنه بعدد من حقن الفيلر والبوتوكس، ما أدى إلى انتفاخ وتشوهات بالوجه.

إثارة الجدل

والجدير بالذكر، انتشرت فيديوهات لعيادة "سما كلينيك" عبر منصات التواصل تروج للعديد من العروض المثيرة للجدل ولفتت الأنظار لها بهيئة تختلف تماماً عن الأطباء، حيث ظهرت "سما" مرتدية كميات كبيرة من الذهب، وبصحبة عدد كبير من أفراد الحراسة.