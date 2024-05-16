تراند اليوم : بالفيديو: مختص يكشف عن 10 أغذية تزيد دهون البطن والأفخاذ والأرداف.. وعند التوقف عن تناولها ينخفض الوزن 10 كيلوجرام

صحيفة الخليج 365 : كشف أحد المختصين عن 10 أطعمة تتسبب في زيادة دهون البطن والأفخاذ والأرداف تحديداً عند النساء، مشيراً إلى أنه عند التوقف عن تناولها يخسر الجسم ما يصل إلى 10 كيلو جرام من الوزن.

وقال المختص في مقطع فيديو عن الأطعمة التي يجب التوقف عنها:" البيبيسي والكولا، والقهوة، والآيسكريم، والشيبس، الكورن فليكس".

وأضاف:" يجب أيضاً الامتناع عن تناول الشوكولاته، والعصائر المعلبة، والبطاطا المقلية، الفطائر واللقيمات والكعك، والبيتزا".

وتابع:" إذا توقفتي عن تناولهم، مع المشي لمدة من 30 إلى 45 دقيقة يومياً، ينخفض الوزن تلقائياً بدون ريجيم".