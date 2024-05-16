248 مشتبها بالتستر في المناطق

تصدت مكافحة التستر التجاري لحالات الاشتباه بالتستر في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، ونفذت 12.229 ألف زيارة تفتيشية، أثمرت عن كشف 248 حالة اشتباه بالتستر.

وكشف تقرير البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للربع الأول من العام الحالي، صدارة 6 أنشطة ممثلة في: المطاعم مع الخدمة، والمقاولات العامة والبناء، وخدمات إصلاح السيارات، والسفر والسياحة، والبيع بالتجزئة، والتفصيل والخياطة الرجالية، أبرز الأنشطة التي تمت زيارتها، وكشف حالات التستر التجاري فيها.

248 حالة اشتباه بالتستر

12 ألف زيارة تفتيشية

6 أنشطة تتصدر التستر التجاري

10 معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق

- أبرز الأنشطة:

المطاعم مع الخدمة

المقاولات العامة والبناء

خدمات إصلاح السيارات

السفر والسياحة

البيع بالتجزئة

التفصيل والخياطة التجارية.