ولي العهد يوجه بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة مراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم، مؤكدًا أن أي تجاوز في هذا الأمر غير مقبول تمامًا. تم توجيه خطاب لوزير الرياضة ينص على ضرورة عدم تكرار عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة المباريات.
وجاء في الخطاب: “إشارة إلى ما تم ملاحظته من عدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم، فقد وجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بأن هذا الأمر غير مقبول تمامًا، وعلى المعنيين عدم تكرار هذا التجاوز”.
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