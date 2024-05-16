شكرا لقرائتكم خبر عن "سلامة النقل": لا يوجد ما يؤثر على الأجواء السعودية وتنقلات الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني لسلامة النقل، بيانا بشأن رحلة طائرة الشركة الإندونيسية "جارودا"، الثلاثاء الماضي، مؤكدا أنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران وتنقلات الحجاج.

وأشار المركز في بيانه إلى ما جرى تداوله في وسائل الإعلام بشأن رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية "جارودا" يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14، التي غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار في إندونيسيا، وبعد تعرضها لخلل فني عادت إلى مطار الإقلاع بعد أن كان مخططاً لها الوصول إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كرحلة مخصصة لنقل الحجاج. سلامة أجواء الطيران وأوضح تواصل المعنيين في المركز الوطني لسلامة النقل مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل الإندونيسية، وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، ووردت الإفادة بأن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة.

وأكد المركز الوطني لسلامة النقل بأنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة العربية السعودية أو على سلامة تنقلات حجاج بيت الله الحرام.