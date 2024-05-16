صندوق الاستثمارات العامة يخفض حيازته في الأسهم الأميركية إلى النصف ويعتمد على خيارات الشراء

كشف تقرير نشرته وكالة بلومبرغ أن صندوق الاستثمارات العامة قام بتخفيض حيازته في الأسهم الأميركية إلى النصف، حيث قلص عدد الأسهم التي يحتفظ بها بنهاية الربع الأول. وأشار التقرير إلى أن قيمة حيازات الصندوق المباشرة في تلك الأسهم تراجعت من حوالي 35 مليار دولار في نهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار دولار في 31 مارس.
وأظهر التقرير أن الصندوق قد خفض حصصه في شركات التكنولوجيا، مثل “أمازون.كوم” و”مايكروسوفت” و”سيلز فورس”، واستبدل الحيازات المباشرة في تلك الشركات وأسهم التكنولوجيا الأخرى بخيارات شراء على عدد أقل من الأسهم، بهدف الحفاظ على بعض التعرض للشركات مع تقليل حجم الاستثمار والمخاطر.
من جهة أخرى، قام الصندوق بالتخلص تمامًا من حيازاته في شركات أميركية في قطاع الخدمات المالية وقطاع السفر، بما في ذلك “بلاك روك” و”Carnival Corp” و”بوكنغ هولدينغز”، حيث بلغت قيمة بعض تلك الحصص المتخلص منها مئات الملايين من الدولارات.
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