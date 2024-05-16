شكرا لمتابعة خبر عن سلامة النقل تُصدر بياناً بشأن الطائرة الأندونيسية المتجهة إلى المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر المركز الوطني لسلامة النقل اليوم الخميس ، بيان رسمي بشأن خلل فني في رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية المخصصة لنقل الحجاج والمتجهة من إندونيسيا إلى المدينة المنورة .

وأوضح البيان : ” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن رحلة طائرة شركة الطيران الإندونيسية “جارودا” في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/14م والتي غادرت مطار السلطان حسن الدين الدولي بماكاسار في جمهورية إندونيسيا .

وبعد تعرضها لخلل فني عادت إلى مطار الإقلاع بعد أن كان مخططاً لها الوصول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة كرحلة مخصصة لنقل الحجاج .

وعلى إثره تواصل المعنيين في المركز الوطني لسلامة النقل مع اللجنة الوطنية لسلامة النقل الإندونيسية وهي الجهة المعنية بالتعامل مع الوقائع المماثلة، ووردت الإفادة بأن المسؤولين في اللجنة يقومون بالإجراءات المعتادة للتعامل مع الواقعة.

وعليه يؤكد المركز الوطني لسلامة النقل بأنه لا يوجد ما يؤثر على سلامة أجواء الطيران في المملكة العربية السعودية أو على سلامة تنقلات حجاج بيت الله الحرام .