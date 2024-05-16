تراند اليوم : شاهد.. فيديو لفتاة في مطار الكويت عام 1983 يظهر فيه الفنان "نبيل شعيل" بزي رجل أمن يثير الجدل!

صفيفة الخليج 365: أثار مقطع فيديو يزعم تصويره في الكويت عام 1983م، الجدل بين مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فتاة يقف خلفها الفنان نبيل شعيل بزي ضابط أمن داخل مطار الكويت.

وأظهر الفيديو إحدى الفتيات الكويتيات خلال العام 1983م، وهي داخل أحد مطارات الكويت أثناء توجهها في رحلة إلى لندن، بينما يظهر خلفها الفنان نبيل شعيل.

وأشار مغردون أن الفيديو مصطنع عن طريق الذكاء الاصطناعي وليس حقيقياً، كما تم تركيب صورة الفنان نبيل شعيل فيه.

وقال مغرد أن هذه الصور للفتاة منتشرة عبر انستقرام، حيث تم تركيبها لتكون بمثابة فيديو.