شكرا لمتابعة خبر عن قائد طائرة يكمل الطيران بعد فقدانه لمحرك وطيار مدني يعلّق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق الطيار المدني كابتن عبدالله بن صالح الغامدي، على تصرف قائد طائرة قرر استكمال رحلته بعد فقدانه لأحد محركات الطائرة.

وأثار المقطع تساؤل الكثيرين، خاصة أن الطائرة كانت لا تزال على المدمار، متسائلين عن السبب الذي منعه من التوقف، وعدم استكمال الرحلة.

وعلق الغامدي على المقطع المنتشر قائلًا: “الكثير من المتابعين يعتقدون بأن تصرف الطيار ومواصلة الإقلاع خطاء كبير وكارثه، بينما ماقام به الطيار هو التصرف الصحيح والآمن”.

وأكد الكابتن عبدالله أنه لو جازف الطيار بالوقوف ستكون كارثة، لكنه سيعود من جديد بعد أن يقوم بتهيئة الطائرة للهبوط بأذن وسلام”.