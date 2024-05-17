شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الربط الجوي.. رحلات مباشرة بين جدة ولندن عبر مطار هيثرو والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام