السعودية | جامعة الملك سعود تكرّم الطلاب والطالبات المتميزين في السنة الأولى المشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود اليوم، الطلاب والطالبات الأكثر تميزاً وفق المعايير التي وضعتها العمادة ضمن مبادرة “الالتزام حياة” وذلك بحضور أولياء أمور الطلبة.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي, أن الطلبة المكرمين جميعهم متفوقون ومن الحاصلين على المعدل التراكمي كاملاً بالإضافة إلى انضباطهم المتميز، مؤكداً اعتزاز الجامعة بهذه النخبة من الطلبة المتميزين، مثمناً الجهود المبذولة من قبل أسر الطلبة.

من جانبه بين وكيل العمادة لشؤون الطلاب الدكتور مخلد العنزي أن المكرمين تم اختيارهم وفق معايير أولها تحقيق معدل تراكمي 5 من 5 ، وأن لا يقل معدل الغياب عن المحاضرات عن 3 %، وخلو سجل الطالب من مخالفات لجنة النظام بالعمادة، إلى جانب احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية وأنظمتها السلوكية والالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.

يذكر أن مبادرة “الالتزام حياة” جاءت انطلاقاً من حرص جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة على تحفيز الطلبة على التميز العلمي والسلوكي، وفي هذا العام تصل المبادرة إلى عامها العاشر على التوالي.