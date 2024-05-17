السعودية | ضمن “الملتقى العربي لمكافحة الفساد”.. مسؤول بالإنتربول يدعو إلى نهج استباقي لمحاربة الجرائم المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد مدير مركز جرائم الأموال ومكافحة الفساد الشرطة الدولية الإنتربول إسحاق أو غيني أهمية هذا الحدث من حيث تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات وتعزيز التعاون بين قطاعات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي، إدراكا أن الاقتصاد العالمي يجب أن يحظى بالأولوية لمحاربة الجرائم المالية بشكل فعال.

وقال في كلمة رئيسية خلال الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي استضافته العاصمة الرياض يومي ١٥ و ١٦ مايو الجاري في الرياض: ” من المهم منع الأنشطة المالية غير المشروعة ومنع تنفيذ التدفقات المالية وتحليل الجريمة المالية، على نحو آخر يُعرف باسم “التفكير في الجريمة المالية”، استنادا إلى المعلومات وتعميم الفائدة على 147 بلداً وعضواً مشاركاً في الإنتربول.