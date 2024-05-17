شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة المدينة المنورة" تطهر 6363 موقعًا بمختلف الأحياء خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة أعمال تطهير وتعقيم في 6363 موقعاً في مختلف الأحياء خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأعمال تنفيذ برنامج مكافحة آفات الصحة العامة باستخدام 33,018 لتراً من المطهرات والمبيدات في كافة المواقع، إضافة إلى تنفيذ 970 جولة ميدانية لتنفيذ برامج النظافة اليومية في مختلف أحياء المدينة المنورة.

