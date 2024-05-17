شكرا لمتابعة خبر عن الغشيان: قرار القيادة تعزيز لعمل منظمات العمل الخيري وتحوُّل في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدَّم الأمين العام ومنسوبو جمعية البر بالرياض بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، المتضمن توجيه الهيئة العامة لعقارات الدولة بتخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وأكد الدكتور ثامر بن غشيان، الأمين العام، أن هذا القرار والدعم السخي الذي يحظى به القطاع غير الربحي من ولاة الأمر، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، وتعاون الجهات كافة ذات العلاقة، تعزيزٌ لعمل منظمات العمل الخيري، وتحوُّل في مسيرة عطاء القطاع غير الربحي، وتنمية واستدامة الموارد التي تصب في تقديم خدمات نوعية ومميزة للمستفيدين من خدمات مؤسسات القطاع غير الربحي والمنظمات الأهلية، وتنفيذ مشاريعها وبرامجها وفق معايير الجودة، بما يحقق الحوكمة، والعمل المؤسسي الدقيق والمنظم، وبمخرجات إيجابية وفعالة للمستفيدين، ومواكبة رؤية سمو ولي العهد 2030م في تحقيق مسارات التنمية كافة للعمل الخيري والإنساني.