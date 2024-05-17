تراند اليوم : بالفيديو.. ملاكمون عالميون يكشفون عن آرائهم في النزال التاريخي المرتقب في الرياض

صحيفة الخليج 365: كشف ملاكمون عالميون، عن آرائهم في النزال المرتقب يوم السبت على «حلبة النار» في «المملكة أرينا» في الرياض.

دولة كبيرة

وقال ملاكم خلال لقاء مع العربية: " بالتأكيد هذه دولة كبيرة وهذا عرض كبير أكبر عرض في العالم وآمل أن تكون السعودية فخورة بهذا، لأنني أيضا فخور بوجودي في هذه البطولة كملاكما".

وتابع ملاكم آخر: "أنا سعيد جدا للجميع وسعيد جدا لوجودي هنا لأكون جزءا من هذا العرض المذهل ".

التحدي الأكبر

وأضاف ملاكم: " أنه التحدي الأكبر في حياتي المهنية، كما تعلمون أنا أقاتل مع الرجل الكوبي المستبعد من wbc ، ونحن نتدرب جيدا على القتال ولدينا استعداد جيد للغاية".

الجدير بالذكر، تكمن أهمية النزال المرتقب يوم السبت المقبل على «حلبة النار» في «المملكة أرينا» بين البريطاني تايسون فيوري، والأوكراني أولكسندر أوزيك، في تسجيل الفائز نفسه كبطل أوحد في عالم الملاكمة للوزن الثقيل بـ4 أحزمة عالمية، كما سيكون البطل الذي لم يسجل أي خسارة في تاريخه محافظاً على سجل خالٍ من الهزائم.