شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جدة" يكرم الطلبة الفائزين في مسابقة المهارات الثقافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرَّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أمس الخميس، 229 طالبًا وطالبة لفوزهم في مسابقة المهارات الثقافية على مستوى تعليم جدة، والتي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.

وأثنى المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جدة طواشي الكناني، في كلمته خلال حفل التكريم، الذي حضره الممثل عن وزارة الثقافة والعديد من قيادات الإدارة وأولياء الأمور، على جهود وزارة الثقافة ودعمها لهذه المسابقة الوطنية الثقافية، التي أسهمت في تنمية مهارات الطلبة الثقافية واكتشاف مواهبهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتعزيز القيم الوطنية والهوية الثقافية للمملكة. مسارات المسابقة وهنأ الكناني الطلبة الفائزين راجياً لهم التوفيق في المرحلة القادمة من المسابقة التي تأتي في 10 مسارات، وشارك في تصفياتها الأولية على مستوى تعليم جدة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية، مشيراً إلى أن تعليم جدة حريص على دعم ومساندة الطلبة الموهوبين في مختلف المجالات، وتوفير الفرص المناسبة لهم لتطوير مهاراتهم وإطلاق قدراتهم الإبداعية.

يُذكر أن المسابقة تضمنت في موسمها الثاني 10 مسارات ثقافية، غطت مجالات متعددة في مختلف القطاعات الثقافية هي: الرسم، والخط العربي، والأفلام، والتصوير، والعزف، والغناء، والقصة القصيرة، والمانجا، والشعر، إلى جانب الأداء، والتمثيل.

