المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 9 جوائز بمسابقة "آيسف 2024"

أبرز الفائزين

فخرٌ يتجدد



حقّق طلاب وطالبات المملكة وللعام الـ 18 على التوالي، 9 جوائز خاصة خلال مشاركتهم في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 10 - 18 مايو الجاري، وذلك برعاية من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم.وفاز بالجوائز الخاصة، كلٌ من؛ الطالب جمال محمد اللقماني في مجال علم المواد، والطالب الياس ماهو خان في الطب الحيوي والعلوم الصحية، والطالبة ليان القرافي في مجال نظم البرمجيات، فيما حققت الطالبة أريج بنت عبدالله القرني جائزتين خاصة في مجال علم المواد، والطالبة فاطمة الشخص في الهندسة البيئية، والطالبة لانا المزروعي في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة عبير اليوسف في الكيمياء، والطالبة صالح العنقري في مجال الكيمياء.وأكدت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع أن هذا الفوز يعكس تضافر الجهود والعلاقة التكاملية بين موهبة ووزارة التعليم وشركاؤهما الإستراتيجيين، لتحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030"، مشيدة بنتائج وثمرات هذه الشراكة من خلال تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي، وتمثيل المملكة تمثيلاً يليق بمكانتها عالميًا. يذكر أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة أصبح يملك من الجوائز الخاصة التي قدمتها الشركات للمنتخب خلال مراحل مشاركاته في آيسف، 50 جائزةً، ومن المنتظر أن تعلن نتائج الجوائز الكبرى مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة.