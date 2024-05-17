شكرا لقرائتكم خبر عن إثراءً لتجربة ضيوف الرحمن.. رئاسة الشؤون الدينية توزع كتيبات رقمية بلغات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

بيئة إيمانية خاشعة

كتبيات رقمية مترجمة

الدمام - شريف احمد - ‏سخّرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإثراء التجربة الدينية الرقمية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.حيث ووزعت كتيبات رقمية بلغات عالمية؛ تهدف إلى تعريف الحاج بطريقة أدائه النسك بالطريقة الصحيحة، وتوزيع مطويات إرشادية توجيهية، وكتيبات توعوية مترجمة عن قدسية المسجد الحرام، ومكانة الكعبة المشرفة، وآداب زيارة المسجد النبوي، والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-.إضافة إلى كتيبات تعليمية تثقيفية لأداء مناسك الحج على الوجهة الشرعية, كما هيأت البيئة التعبدية لصلاة الجمعة، وتعميق فضيلة هذا اليوم المبارك.‏وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام بدر آل الشيخ أن الرئاسة حرصت من خلال خطتها المعدة على تهيئة المسجد الحرام بالخدمات الدينية، وتذليل كل ما من شأنه تيسير أداء حجاج بيت الله الحرام عباداتهم، في بيئة إيمانية خاشعة، تحفها السكينة والأمان.إضافة إلى تعميق أثر وفضيلة يوم الجمعة، بمجموعة من البرامج الرقمية والمبادرات النوعية، ليؤدي الحاج صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في ظل إثراء إيماني وعلمي ومعرفي وتوعوي وتوجيهي بمنهج وسطي معتدل.وتخصيص منصة "منارة الحرمين" لترجمة خطبة الجمعة والدروس العلمية بلغات الحجاج المتباينة؛ تعميمًا لانتفاعهم من منظومة الخدمات الدينية المهيأة لهم، وإبلاغ رسالة المسجد الحرام وهداياته للعالمين.فيما أشار وكيل الرئيس للمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن وكالة المسجد النبوي حريصة على تقديم الخدمات الدينية المعيارية ذات الوسطية بسلاسة لزائري المسجد النبوي ‏من حجاج بيت الله الحرام، وإيصال رسالته الدينية عالميًا، مع إبراز مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية.وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التجربة الرقمية الدينية بالمسجد النبوي وتجويدها، واستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، بما يسهم في تكامل المنظومة الدينية وعملها، وتنفيذ خططها الإستراتيجية.‏وقامت وكالة الرئاسة الدينية للمسجد النبوي في إطار خططها لموسم الحج، بمبادرات نوعية تعزيزية للسلوكيات الإيجابية في المسجد النبوي، بما يعكس الصورة المشرقة للخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وليكون الزائر الحاج قدوة حسنة، يؤدي رسالة سامية اقتداء بالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-.‏ووزعت رئاسة المسجد الحرام و المسجد النبوي الكتبيات الرقمية المترجمة، والتي يتم نسخها بالماسح الضوئي عبر باركودات، ويمكن الاستفادة منها من خلال الهواتف الذكية بالقارئ الإلكتروني (QR)، كما تم توزيع ملصقات مصممة بباركودات؛ لتحميلها على جميع المواقع المخصصة للمترجمين، مواكبةً للتحول الرقمي في الخدمات الدينية المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد النبوي الشريف.