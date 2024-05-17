شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة الأحساء يدشن الهوية البصرية لجمعية "تعليم القرآن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، دشّن سعادة وكيل محافظة الأحساء الأستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري بمكتب سعادته بمقر المحافظة، "الهوية البصرية لجمعية تعليم القرآن وعلومه بالأحساء وعلمه بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد البريكان ويرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

دعم مستدام من القيادة الرسيدة ونوه سعادته باهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بتعليم القرآن وعلومه ودعمهم وتشجيعهم لمثل هذه الجمعيات، مستمعاً سعادته لشرح عن الجمعية وبرامجها وأهدافها وتطلعاتها ورؤيتها المستقبلية لتخدم جميع أبناء المجتمع بالمحافظة، وأشاد سعادته بجهود الجمعية وعملها في نشر وتعليم القرآن.

وقدم الدكتور خالد البريكان شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه للجمعية ولسعادة وكيل المحافظة على حسن الاستقبال والاستماع وتشجيعه لهم.