شاهد صور نادرة لموظفين سعوديين في أرامكو.. والكشف عن تاريخ التقاطها

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تاريخية تُظهر موظفين سعوديين يعملون في شركة أرامكو بمدينة الظهران عام 1956. وتكشف هذه الصور لمحات من حياة العمل في تلك الحقبة، حيث يظهر فيها الموظفون وهم يمارسون مهامهم المختلفة في بيئة عمل منظمة.

ويظهر في الصورة موظفان سعوديان يجلسان داخل مكتب، بينما يتصفح أحدهما مجلة ويشاهد زميله ما فيها باهتمام. تُشير هذه الصورة إلى أجواء العمل الودية والتعاونية بين الموظفين.

وتظهر الصورة موظفًا سعوديًا يتحدث في الهاتف بينما يقف خلفه عدد من زملائه. تُظهر هذه الصورة حرص الموظفين على التواصل الفعّال وتبادل المعلومات أثناء العمل.

ويظهر في الصورة موظف سعودي يحمل دفترًا في يده، ما يدل على اهتمامه بتدوين الملاحظات وتنظيم العمل.

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