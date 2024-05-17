تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث "الأرصاد" يكشف عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف

صحيفة الخليج 365: كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني، عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال الصيف.

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" : "المؤشرات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى في فصل صيف هذا العام". لافتا إلى أن هذه المناطق سجلت خلال ال 4 سنوات الماضية درجات حرارة قياسية.

وتابع: " الدمام سجلت درجات حرارة لامست ال 50 درجة في أكثر من يوم في فصل الصيف العام الماضي".

وأضاف: " المناطق الشرقية في المملكة هي الأكثر سخونة في فصل الصيف كما أن المناطق الشمالية الأكثر برودة في فصل الشتاء".