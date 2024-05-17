تراند اليوم : بالصور.. ولي العهد يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين بالمنطقة الشرقية

صحيفة الخليج 365: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد.