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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد في الشرقية.. زيارة تبرز التلاحم بين القيادة والشعب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر الخليج بالدمام اليوم، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه - رعاه الله -.
تأتي زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله-إلى المنطقة الشرقية لتؤكد مدى اهتمام سموه الكريم وعنايته بالالتقاء بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، حيث يأتي اللقاء ضمن لقاءات سموه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وتؤكد زيارة سمو ولي العهد إلى المنطقة الشرقية مدى عناية وحرص سموه الكبيرين للاطلاع على تقدم مشروعات التطوير في المنطقة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تنمية المنطقة والارتقاء بجودة حياة مواطنيها، وبما يعزز من كونها قوة اقتصادية كبيرة للمملكة.
وتسهم الزيارة الكريمة لسمو ولي العهد -حفظه الله- في تعزيز التلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين، وتعكس مدى الحرص الذي توليه القيادة لشعبها من خلال الزيارات لمناطق المملكة، وتفقد أحوالهم والاستماع لهم بشكل مباشر.
تأتي زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله-إلى المنطقة الشرقية لتؤكد مدى اهتمام سموه الكريم وعنايته بالالتقاء بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية، حيث يأتي اللقاء ضمن لقاءات سموه للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
القيادة والشعبيجسد لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- بالمواطنين قوة التلاحم بين القيادة والشعب، وما دأب عليه ملوك هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي يحرص حفظه الله في كل المناسبات على لقاء المواطنين والاستماع لهم.
وتؤكد زيارة سمو ولي العهد إلى المنطقة الشرقية مدى عناية وحرص سموه الكبيرين للاطلاع على تقدم مشروعات التطوير في المنطقة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تنمية المنطقة والارتقاء بجودة حياة مواطنيها، وبما يعزز من كونها قوة اقتصادية كبيرة للمملكة.
تطوير المنطقة الشرقيةتجسد زيارة ولي العهد -حفظه الله- الميمونة إلى المنطقة الشرقية والالتقاء بالمواطنين الاهتمام الكبير لسموه بالمنطقة، والاطلاع عن كثب على المشاريع التنموية التي تعمل عليها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، والتي ستسهم في خلق مجالات استثمارية مختلفة تنمو معها الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.
وتسهم الزيارة الكريمة لسمو ولي العهد -حفظه الله- في تعزيز التلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين، وتعكس مدى الحرص الذي توليه القيادة لشعبها من خلال الزيارات لمناطق المملكة، وتفقد أحوالهم والاستماع لهم بشكل مباشر.