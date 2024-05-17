شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صيف هذا العام شديد الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى والان نبدء بالتفاصيل

حرارة قياسية

الدمام - شريف احمد - قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن التوقعات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى بالمملكة.وأكد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في معدلات الأمطار على المصائف من الطائف حتى جازان.وأوضح أن الصيف هذا العام سيكون حارًا، وأن المناطق الشرقية والوسطى سجلت حرارة قياسية خلال السنوات الأربع الماضية.وبين أن المناطق الشرقية من المملكة هي الأكثر سخونة في الصيف، كما أن المناطق الشمالية هي الأكثر برودة في الشتاء.