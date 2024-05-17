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الأرصاد: صيف هذا العام شديد الحرارة على المنطقتين الشرقية والوسطى

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن التوقعات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى بالمملكة.
وأكد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في معدلات الأمطار على المصائف من الطائف حتى جازان.

حرارة قياسية

وأوضح أن الصيف هذا العام سيكون حارًا، وأن المناطق الشرقية والوسطى سجلت حرارة قياسية خلال السنوات الأربع الماضية.
وبين أن المناطق الشرقية من المملكة هي الأكثر سخونة في الصيف، كما أن المناطق الشمالية هي الأكثر برودة في الشتاء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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