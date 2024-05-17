شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة النقل" ترفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل عن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات بين المدن، تزامنًا مع قرب موسم حج هذا العام 1445هـ.

حيث ستتوفر هذه الخدمات للحجاج الراغبين بالتنقل برًا عبر حافلات النقل بين المدن، ومن خلال 3 شركات رائدة ومتخصصة في نقل الركاب بالحافلات بين مدن ومناطق المملكة، تتولى نقل حجاج بيت الله الحرام برًا إلى مكة المكرمة، وذلك خلال الفترة من 1 ذو القعدة وحتى 15 ذو الحجة مع نهاية موسم الحج وعودة الحجيج إلى أهليهم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات متاحة في أكثر من 260 موقعًا في كافة أنحاء المملكة، وتنطلق من خلالها أكثر من 200 رحلة يوميًا إلى مكة المكرمة. الاستفادة من الخدمات ويأتي ذلك بهدف توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال شركات موثوقة ومتخصصة في خدمة نقل الركاب بالحافلات.

ولمواكبة حجم الطلب والإقبال على هذه الخدمات خلال رحلة الحجيج إلى أداء فريضة الحج، وليتمتعوا بخيارات تنقل متنوعة خلال تنقلهم للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

ودعت الهيئة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات وإصدار تذاكر الحجز زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للنقل: (tga.gov.sa/Home/Intercitybus).