شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. "الأرصاد" يُنبه من أمطار على مكة المكرمة والكامل والجموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الكامل والجموم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر إلى يوم غد السبت. طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة.