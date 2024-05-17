شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل عدداً من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة في قصر الخليج بالدمام ، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي ، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه – رعاه الله – .

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم .

ثم تشرف الحضور بالسلام على سمو ولي العهد .

وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير مشاري بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن فرحان محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن أحمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله بن جلوي .