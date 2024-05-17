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أمير القصيم يطلب من سيدة مسنة تدعي للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في لافتة طيبة ، طلب أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل ، من سيدة مسنة الدعاء للأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن .

وقال أمير القصيم خلال مقطع مصور لسيدة المسنة : ” أدعي للأمير بدر ” ، وردت عليه قائلة: “أدعي للأمير بدر وكل رجالنا بالجنة ” .

وكان الأمير بدر بن عبدالمحسن توفي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً ، بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير ، حيث جدد الرواد دعواتهم بالرحمة والمغفرة للأمير الراحل .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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