شكرا لمتابعة خبر عن طالب بجامعة الملك خالد يحمل صورة صديقه المتوفي في حفل تخرجهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدمت صورة طالب بكلية التمريض بجامعة الملك خالد حفل تخرج الدفعة 26، الذي تم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وحمل أحد خريجي كلية التمريض صورة لزميلهم الذي توفى قبل أن يكمل دراسته بالجامعة، وكتب على الصورة : أقدم تخرجي إلى الفقيد أخي وصديقي “خالد” الذي اختاره الله إلى جواره قبل أن يكمل مشواره الدراسي.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رعى حفل تخرج 11 ألف طالب وطالبة ضمن الدفعة 26 بجامعة الملك خالد، وذلك بحضور أكثر من 25 ألف مواطن بالمدينة الجامعية في الفرعاء.