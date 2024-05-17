شكرا لمتابعة خبر عن “الأرصاد” تحذر من طقس شديد الحرارة خلال الصيف على هذه المناطق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، عن المناطق التي ستشهد طقس شديد الحرارة خلال فصل الصيف .

وقال القحطاني خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” إن المؤشرات الأولية تشير إلى طقس شديد الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى في صيف هذا العام ” .

وتابع : “دائماً ما يكون فصل الصيف حار ، ولكن وشدة الحرار عادة ما تكون على المناطق الشرقية والوسطى ، حيث سجلت هذه المناطق درجات حرارة قياسية خلال الأعوام الماضية منها الدمام التي لامست الـ 50 درجة في فصل صيف العام الماضي .

واختتم حديقه بأن المناطق الشرقية تعد الأكثر سخونة في فصل الصيف على المملكة ، كما أن المناطق الشمالية أكثر برودة في فصل الشتاء .