تراند اليوم : بعدما أثارت ضجة بأنها خلعت الحجاب.. شاهد.. أسماء السياري تخرج عن صمتها وتكشف ملابسات نشرها لفيديو عبر حسابها على سناب شات

صحيفة الخليج 365: كشفت خبيرة العلاقات الزوجية وصانعة المحتوى، أسماء السياري، ملابسات مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات لفتاة غير محجبة.

فتاة غير محجبة

وقالت السياري خلال مقطع فيديو: " قبل لا أنام شفت الفيديو قلت أوه صدق هذي البنت في الفيديو تشبهني أخذت الفيديو ونزلته عندي على أساس أن الردود بتكون OMG مرة تشبهك ونمت"، مشيرة إلى أنها نشرت صورة عروس تشبهها في قت سابق.

مشاهدات عالية

وتابعت: " الفيديو حصد على برنامج العصفور 2 مليون مشاهدة، وفي السناب شات حصد 7 أو 8 مليون مشاهدة". وأردفت: " يعني الفيديو حقق حوالي 8 مليون مشاهدة وأنا نايمة 8 ساعات فقط ".

وأشارت إلى أن زوجها نشر صورة للتوضيح وكتب عليها "هذي مو أنا"، وتساءلت: " وش هالدراما اللي صارت بسبب الفيديو".